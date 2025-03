Entenda o motivo que fez Messi ignorar companheiro de seleção argentina por três meses

O meio-campista argentino Leandro Paredes desabafou sobre a sua relação com o craque Messi. Segundo o atual jogador da Roma, foram três meses de silêncio depois de um mal-entendido entre o volante e o craque. Tudo isso ocorreu enquanto ambos se enfrentavam pela Liga dos Campeões, em 2021, quando a lenda do Barcelona ainda defendia as cores do clube catalão e Paredes as do Paris Saint-Germain.

Paredes compartilhou no podcast InfoBae que, na partida de ida das oitavas de finais do torneio europeu, quando ganhava por 4 x 1 diante do Barcelona de Messi, fez um comentário direcionado aos seus próprios companheiros de equipe. Messi, no entanto, entendeu como uma fala em sua direção. O fato culminou no fim da amizade entre os companheiros de seleção.

Segundo Paredes, Messi entendeu que o comentário foi uma forma de menosprezar o clube catalão. "Ficamos cerca de três meses sem nos falar, foi um período terrível para mim. No dia seguinte, mandei uma mensagem, depois de 15 dias mandei outra, explicando que não era para ele e que não queria ofendê-lo, mas ele não respondeu", revelou o jogador.