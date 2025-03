Cristiano Ronaldo iguala marca de gols na carreira antes e após os 30 anos

Mesmo com a aposentadoria próxima, Cristiano Ronaldo não deixa de atingir grandes feitos no futebol. O atacante, que completou 40 anos no último mês, balançou mais uma vez as redes defendendo a camisa do Al-Nassr, da Arábia Saudita. O gol na partida contra o Al-Shabab, empate por 2 a 2 pelo Campeonato Saudita, carrega uma marca histórica: o tento faz com atinja o mesmo número de gols na carreira que tinha antes de completar 30 anos de idade: 463 gols em jogos oficiais.

Na busca pelo milésimo gol, Cristiano Ronaldo precisaria marcar outras 74 vezes. A temporada em que mais anotou pela carreira segue sendo 2014/2015, quando defendia as cores do Real Madrid, e encerrou o ano com 61 gols. O clube merengue é também aquele em que o português foi às redes o maior número de vezes - 450 gols em 438 partidas.

Com o último gol, Cristiano Ronaldo chegou à marca de 926 gols. Além de ser o maior artilheiro com a seleção de Portugal, Cristiano também soma grandes números pelo futebol espanhol, inglês, português e italiano. Agora, no que pode ser o seu ciclo final da carreira, o astro busca realizar na Arábia Saudita o seu último grande feito no futebol.