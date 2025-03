Com Vitor Roque, Gómez e Piquerez, Palmeiras deve ter força máxima contra São Paulo

O Palmeiras terá força máxima para enfrentar o São Paulo nesta segunda-feira, às 21h35, no Allianz Parque, pela semifinal do Campeonato Paulista. O técnico Abel Ferreira poderá contar com os retornos do zagueiro Gustavo Gómez e do lateral-esquerdo Piquerez, que estavam no departamento médico e foram liberados para a partida decisiva.

Além das voltas importantes na defesa, a principal novidade no time pode ser a estreia de Vitor Roque. O atacante, recém-contratado, fez seu quarto treino com o elenco neste sábado e pode ganhar a vaga de Flaco López no comando do ataque. A expectativa sobre sua participação aumentou após o próprio jogador afirmar estar pronto para jogar. "Só depende do Abel", disse ele na sua apresentação na sexta-feira. "Já aprendi como ele gosta de jogar, a formação, e tenho certeza de que vou aprender mais."

Para preparar a equipe para o clássico, o Palmeiras realizou uma série de atividades no centro de excelência. Após uma ativação muscular, os jogadores participaram de trabalhos técnicos em campo reduzido e de um treino tático com três equipes, em que dois times se enfrentavam enquanto o terceiro aguardava fora do gramado. No final da sessão, alguns atletas ainda praticaram cruzamentos e finalizações.