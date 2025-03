Com 100º gol de Bruno Henrique, Flamengo vira sobre o Vasco e é 1º finalista do Carioca

O Flamengo é o primeiro finalista do Campeonato Carioca. A vaga veio com vitória, de virada, por 2 a 1 sobre o Vasco neste sábado, no Maracanã. O terceiro Clássico dos Milhões da temporada, com três vitórias do Flamengo, também foi marcado pelo 100º gol de Bruno Henrique pelo clube. O rival da decisão sairá do confronto entre Fluminense e Volta Redonda. O Fluminense goleou no primeiro jogo: 4 a 0.

Como tem melhor campanha no campeonato e havia vencido a partida de ida, o Flamengo tinha a vantagem do empate. O Vasco precisava vencer por dois gols de diferença para se classificar para decisão. A segunda semifinal foi dominada pelo Flamengo, que fez mais de 15 finalizações contra apenas 3 do adversário.

No Maracanã com mais de 51 mil torcedores, o Flamengo iniciou o jogo tentando ocupar os espaços no campo do Vasco, enquanto a equipe de Fábio Carille buscava encaixar contra-ataques com o português Nuno Moreira. A primeira chance perigosa do jogo foi do mandante. Arrascaeta cruzou, e Varela, na primeira trave, tocou para o gol. O goleiro Léo Jardim impediu o gol quase em cima da linha. Na sequência, a defesa do Vasco afastou.