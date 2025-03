City sofre gol no fim, perde para o Nottingham e pode ser ultrapassado pelo Chelsea no Inglês

O Nottingham, por sua vez, adotou uma postura mais cautelosa, fechando os espaços e esperando oportunidades no contra-ataque. Hudson-Odoi ficou isolado no ataque, enquanto Chris Wood recuava para ajudar na armação. A melhor chance dos visitantes veio em um chute de Gibbs-White, que recebeu com liberdade dentro da área, mas finalizou muito mal, desperdiçando a oportunidade de abrir o placar.

No segundo tempo, o jogo ficou mais dinâmico, com ambas as equipes em busca do gol. O Nottingham Forest foi o primeiro a assustar, quase marcando logo no início. Elanga fez uma boa jogada pela esquerda, chegando até a linha de fundo e cruzando para a segunda trave. Domínguez apareceu para finalizar de primeira, mas Ederson fez uma defesa difícil. A equipe visitante mostrou ser mais perigosa nesse momento, com o City tendo dificuldades para reagir.

O time de Guardiola tentava responder com a velocidade de Foden, Savinho e Doku, buscando criar jogadas ofensivas. No entanto, a defesa do Nottingham Forest se manteve bem posicionada, o que dificultou a entrada na área adversária. Haaland, geralmente decisivo, foi praticamente inexistente durante a partida, sem conseguir se envolver no jogo ofensivo.

Aos 21, o Nottingham teve uma grande chance de marcar. Hudson-Odoi fez uma boa troca de passes dentro da área do City, chutando cruzado e forte. Ederson fez uma defesa espetacular, espalmando a bola, que ainda bateu na trave antes de sair. Foi a oportunidade mais clara do jogo.

Guardiola ainda fez algumas mudanças tentando dar mais dinamismo ao time, mas as alterações não surtiram efeito. A entrada de De Bruyne também não conseguiu mudar o cenário, e o Manchester City viu mais uma vez seu desempenho aquém das expectativas. Para piorar, o Nottingham surpreendeu no fim. Aos 37, Hudson-Odoi recebeu de Gibbs-White, invadiu a área e chutou com categoria para fazer 1 a 0.

Após o gol, o City se perdeu por completo na partida, ficou assistindo o rival jogar e quase sofreu o segundo em tentativa de Wood. A bola acabou desviando em Rúben Dias e saindo pela linha de fundo.