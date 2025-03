Bayern perde para time na degola, mas mantém vantagem na liderança do Alemão

O Bayern de Munique sofreu uma virada por 3 a 2 para o Bochum, neste sábado, na Allianz Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Alemão. A partida foi marcada por um primeiro tempo dominado pelo time bávaro, que abriu 2 a 0, mas acabou sofrendo a virada após a expulsão de Palhinha. Apesar da derrota, o time de Vincent Kompany manteve a vantagem de oito pontos para o vice-líder Bayer Leverkusen, que também foi surpreendido.

O Bayer Leverkusen conheceu sua segunda derrota no Campeonato Alemão, após ser derrotado por 2 a 0 pelo Werder Bremen. Com isso, o Bayern segue na liderança, com 61 pontos, enquanto os comandados de Xabi Alonso permanecem com 53. Já o Bochum, apesar da vitória, segue na zona de rebaixamento, com 20, enquanto o Werder Bremen, com a vitória, chegou a 33 pontos e segue no meio da tabela.

O jogo parecia tranquilo para o Bayern de Munique, que, aos 28 minutos, já vencia por 2 a 0, com dois gols de Guerreiro. No entanto, o time desperdiçou uma grande chance de ampliar o placar, quando Gnabry perdeu um pênalti. A partir de então, o Bochum começou a reagir.