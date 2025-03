Barcelona anuncia morte de médico e jogo com o Osasuna pelo Campeonato Espanhol é adiado

A partida entre as equipes de Barcelona e Osasuna, válida pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol e marcada para a tarde deste sábado, foi suspensa devido a morte repentina do médico da equipe principal, Carles Miñarro García. A trágica perda chocou atletas e integrantes da comissão técnica e, por conta disso, o clube solicitou que o confronto não fosse realizado.

O anúncio foi feito pelos alto-falantes do estádio e depois foi emitido um comunicado no site oficial do clube catalão explicando o motivo de o duelo não acontecer.

"O FC Barcelona lamenta anunciar a triste notícia do falecimento do médico titular da equipe, Carles Miñarro Garcia , esta tarde. Por esse motivo, a partida entre o FC Barcelona e o CA Osasuna é adiada para uma nova data. A Diretoria e todos os trabalhadores do FC Barcelona gostariam de transmitir as nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, acompanhando-os nos seus sentimentos neste momento difícil", diz a nota.