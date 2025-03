Alcaraz tem vitória tranquila na estreia em Indian Wells; Djokovic é eliminado

Indian Wells pode significar uma boa chance de o espanhol diminuir a distância para os dois concorrentes que estão a sua frente no ranking. Número 1 do mundo, Jannik Sinner segue cumprindo suspensão até maio por doping. Alexsander Zverev, segundo da relação da ATP, já deu adeus ao torneio.

Outros nomes que integram o Top 10 confirmaram o favoritismo. O russo Daniil Medvedev venceu o chinês Yunchaokete por 2 sets a 0 com um duplo 6/2. O americano Taylor Fritz (4º) bateu Matteo Gigante por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 7/5.

DJOKOVIC É ELIMINADO

A surpresa da rodada ficou por conta da inesperada queda de Novak Djokovic (7º no ranking). Cinco vezes campeão do torneio, o sérvio caiu logo na estreia ao ser eliminado pelo holandês Botic Van De Zandschulp (85º) por 2 sets a 1 (6/2, 3/6 e 6/1) em duas horas de partida.

A surpresa veio já na primeira parcial. Com um jogo seguro e boa variação de golpes, o holandês obteve duas quebras no terceiro e quinto games e impôs uma fácil vitória. Na volta, Djokovic veio mais focado, deu o troco no rival com duas quebras e empatou o duelo. No set decisivo, Van De Zandschulp recuperou seu melhor jogo, aproveitou o cansaço do rival e definiu a vitória em 2 a 1.