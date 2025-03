Zverev perde para Griekspoor em jogo de três horas e cai na estreia em Indian Wells

Alexander Zverev, principal cabeça de chave do Maters 1000 de Indian Wells, protagonizou a primeira grande zebra desta sexta-feira ao ser derrotado logo na sua estreia para o holandês Tallon Griekspoor, número 43 do ranking, por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 7/6 (7/5) e 7/6 (7/4) em uma batalha de pouco mais de três horas.

Segundo colocado na lista da ATP, o alemão desperdiçou uma oportunidade valiosa de diminuir a distância para Top One da relação, Jannik Sinner, que está fora do circuito cumprindo suspensão. Esta foi apenas a segunda vitória do holandês Griekspoor sobre Zverev em oito confrontos.

Após a surpreendente vitória, o holandês terá pela frente, na próxima rodada, o francês Giovanni Perricard, de apenas 21 anos que ocupa o 30º posto. Ele superou o húngaro Fabian Maroszan que sofreu uma contusão no tornozelo e teve de abandonar a disputa.