Thiago Wild perde de Stefanos Tsitsipas em ensaio para a Copa Davis e está fora de Indian Wells

Thiago Wild está fora do ATP 1000 de Indian Wells. O brasileiro foi derrotado pelo grego Stefanos Tsitsipas por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4 nesta sexta-feira. João Fonseca agora é o único representante do País no torneio. O jovem prodígio irá enfrentar o britânico Jack Draper, número 14 do mundo, neste sábado, pela segunda fase do torneio, ainda sem horário definido.

Wild havia classificado para a partida de hoje após salvar dois match points contra o francês Alexandre Muller, algoz de Fonseca no Rio Open. Entretanto, ele não conseguiu colocar em quadra o mesmo poder de reação nesta sexta-feira.

Apesar de Tsitsipas ter se complicado e precisado salvar dois break points, ele confirmou o primeiro game da partida. A partir de então, o grego manteve-se embalado, ainda pela conquista do ATP 500 de Dubai, na última semana. O brasileiro tentou arriscar, mas não levou perigo a Tsitsipas e chegou a desperdiçar dois game points. Com 33 minutos, o primeiro set já estava conquistado pelo grego.