Técnico de rival do Corinthians é destaque na Vogue e explica por que usa roupas chiques

"As mulheres são mais detalhistas nessas questões. Minha mulher é quem me ajuda com as roupas. Se ela me vê bonito, isso é mais do que o suficiente. Ela sempre se preocupa em como eu deveria estar vestido", afirmou o treinador, em entrevista ao Diario Extra, em outubro de 2024 - quando havia assumido o comando da equipe, ainda de forma interina.

"É preciso estar à altura do lugar onde está. Então, trato de apresentar uma boa imagem aos meus jogadores e torcedores", afirmou o treinador. A escolha pelos trajes finos tem dado resultado: além de levar uma vantagem de 3 a 0 para a partida de volta contra o Corinthians, Castillo ainda não sofreu uma derrota sequer no comando do Barcelona de Guayaquil.

CONHEÇA SEGUNDO CASTILLO

Aos 42 anos, Castillo é um dos grandes nomes do futebol equatoriano. Como jogador, defendeu a seleção sul-americana na Copa do Mundo de 2006, que chegou às oitavas de final. Revelado pelo Espoli, do Equador, também atuou no Estrela Vermelha, da Sérvia, Everton e Newcastle em sua passagem pelo futebol europeu. Encerrou a carreira 2020, no Guayaquil City; antes, passou pelo futebol mexicano, saudita e pelo Barcelona, entre 2016 e 2018.

Castillo está no comando do Barcelona desde 2024. A partida desta quarta não foi a primeira em que o treinador utilizou trajes finos à beira do gramado. Pelo contrário: o mais comum é que se vista com elegância em sua carreira como comandante. Quando foi anunciado pelo novo clube, utilizou colete e boina no vídeo divulgado pelo Barcelona.

Em seu perfil no Instagram, também compartilha esse estilo de vestimenta. Se intitulando como "Sir Second Castle", que é a tradução do nome Segundo Castillo para o inglês, soma 183 mil seguidores. Na foto de perfil, uma dividida com Messi, em uma das partidas que enfrentou a Argentina durante a carreira pela seleção equatoriana.