Santos lança novo uniforme que simboliza volta à elite e homenageia ponto turístico da cidade

A camisa já está na pré-venda, nas lojas oficiais do clube, no site da Santos Store e também no site da Umbro. A estreia da equipe com o novo uniforme está previsto para acontecer no duelo com o Vasco, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Além do lançamento divulgado nesta sexta-feira, o Santos vai lançar um novo modelo do uniforme número 2 em abril, próximo do aniversário do clube. Uma camisa na cor azul turquesa, que marcou com êxito a primeira passagem de Neymar pela Vila, também vem sendo confeccionado.