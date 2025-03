Nicole Silveira faz história como melhor brasileira no Mundial de Skeleton

Nicole Silveira fez história com o quarto lugar no Mundial de Skeleton, em Lake Placid, nos Estados Unidos. A marca é o melhor desempenho de uma atleta brasileira em qualquer esporte olímpico de inverno desde 2001. Há 24 anos, Isabel Clark ficou em 12º lugar no Mundial de Snowboard.

O quarto lugar vem um ano depois de a atleta de 30 anos ter ficado em 13ª no mesmo torneio. O Mundial ocorre em dois dias, com o primeiro na quinta-feira, quando Nicole fez duas descidas. Ela chegou à metade do torneio empatada já na quarta posição.

Na terceira descida, a primeira desta sexta-feira, Nicole teve dificuldade para controlar o trenó nas primeiras curvas, mas não perdeu velocidade. Assim, ela conquistou o seu melhor tempo, com 54s89, somando 2min46s09. Foi o suficiente para manter o quarto lugar e apenas 0s73 de Kimberley Bos, que liderava. A holandesa, aliás, fez uma terceira descida primorosa, com o recorde de Lake Placid (54s44).