Neymar é oferecido ao Barcelona e Bayern por agente israelense, diz jornal

Neymar pode ter curta passagem neste retorno ao Santos. Com a readaptação do atleta nos últimos jogos, com três gols desde que voltou a atuar no País, o nome do atacante já circula pelos bastidores dos clubes na Europa. Pini Zahavi, agente responsável por levar o jogador ao Paris Saint-Germain, estaria envolvido em recolocar o jogador no Velho Continente a partir da próxima temporada europeia.

Ao menos é o que garante o jornal espanhol Sport. De acordo com a publicação, Zahavi já ofereceu o jogador ao Barcelona, clube que o colocou nos holofotes do futebol europeu, e o Bayern de Munique, que chegou a sondar o atacante, a pedido de Pep Guardiola, no período em que ele ainda estava na Espanha.

Nesse momento, o Barcelona ainda não estaria disposto a fazer grandes movimentações pela contratação do atacante. Com uma elevada folha salarial, o clube precisa se desfazer de atletas até que esteja de acordo com as regras de Fair Play Financeiro na LaLiga (que organiza o Campeonato Espanhol) e na Espanha. Mas as portas não estariam fechadas para um retorno do brasileiro no futuro.