Luighi relata ódio com ofensas racistas no Paraguai e reclama de omissão de policiais

O atacante Luighi, do Palmeiras, voltou a se manifestar sobre as ofensas racistas sofridas durante jogo da Copa Libertadores Sub-20, nessa quinta-feira, em Assunção, Paraguai. O jogador de 18 anos, que se emocionou e falou de forma contundente ao final do jogo contra o Cerro Porteño, contou à TV Palmeiras sobre o que sentiu no momento e protestou contra a omissão dos policiais presentes no estádio.

"No momento subiu um ódio na cabeça, até porque tinha muitos policiais do lado e isso me deixou mais bravo, por eles não terem feito nada. Até fui lá até eles. Mas aí fica o aprendizado. Na hora a gente fica bravo, perde a cabeça, mas tem pessoas desse tipo no mundo", disse o atleta.

"Até quando a gente vai viver isso? O recado que mandaria às pessoas que fazem racismo é que parem. Você não está no corpo da pessoa que sofreu o racismo. Às vezes você fala, mas não sente o que a pessoa transmite. Isso é uma dor que peço que poucas pessoas sofram, nenhuma pessoa, na verdade. Até quando vão existir pessoas assim, até quando o futebol vai admitir isso."