Luighi recebe apoio do Ministério do Esporte e volta a lamentar caso de racismo

Richarlison, do Tottenham, foi outro jogador que se manifestou. Ele compartilhou o desabafo de Luighi no Instagram e cobrou a Conmebol. "Algo tem de ser feito!", escreveu.

O governo brasileiro também se manifestou sobre o caso, através de nota do Ministério do Esporte. "O Ministério do Esporte manifesta sua profunda indignação e repúdio aos atos de racismo sofridos pelos jogadores do Palmeiras sub-20, em especial o atleta Luighi, durante a partida contra o Cerro Porteño pela Copa Libertadores Sub-20, realizada nesta quinta-feira (6), no Paraguai."

"Nos solidarizamos com os atletas afetados e com toda a comunidade esportiva brasileira, reafirmando nosso compromisso inabalável na luta contra o racismo e na promoção de um ambiente esportivo justo, inclusivo e respeitoso para todos", escreveu o ministério.

O palmeirense foi alvo de cusparadas dos torcedores no Estádio Gunther Vogel, na região metropolitana de Assunção, no Paraguai, enquanto era substituído. Pelas imagens da transmissão da TV, foi possível ver um homem com uma criança no colo imitando um macaco em direção ao atacante e ao meio-campista Figueiredo.

Ao final do jogo, Luighi chorou e deu uma entrevista contundente para a Conmebol TV. Ele questionou o repórter da entidade, que preferiu perguntar sobre a partida e ignorar os insultos racistas de que foi vítima o palmeirense. "É sério isso? Fizeram racismo comigo. Até quando? O que fizeram comigo foi crime. Você vai perguntar sobre o jogo mesmo? A Conmebol vai fazer o que sobre isso? Você não ia perguntar sobre isso, né? Fizeram um crime comigo. Aqui é formação, a gente tá aprendendo aqui."