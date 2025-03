Leila Pereira diz que foi ignorada pela Conmebol e que resolverá caso de racismo na Fifa

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, comentou sobre os atos racistas dos quais foi vítima o jovem atacante Luighi, de 18 anos, em duelo da Copa Libertadores Sub-20, na noite de quinta-feira, no Paraguai. A dirigente repetiu que o clube alviverde irá até as "últimas instâncias" para que o torcedor racista e o Cerro Porteño sejam punidos de forma exemplar e afirmou que pedirá a exclusão do time paraguaio da competição. "Fomos à Conmebol e, se for necessário, vamos até a Fifa", prometeu.

"Não é a primeira vez que nossos atletas são atacados por racistas em um jogo contra o Cerro Porteño. O árbitro não acatou uma recomendação da Fifa, que é paralisar o jogo. O policial falou para nosso diretor de futebol que aquilo era normal, uma brincadeira. Basta! O Palmeiras não vai suportar mais qualquer tipo de crime contra nossos atletas. Vamos tomar medidas drásticas", disse Leila Pereira.

O jogador foi alvo de cusparadas dos torcedores no estádio Gunther Vogul, na região metropolitana de Assunção, no Paraguai, e relatou ter sido chamado de "macaco". Pelas imagens da transmissão da TV, foi possível ver um homem com uma criança no colo imitando um macaco em direção ao atacante e ao meio-campista Figueiredo.