FPF pede para jogadores não chutarem bandeira de escanteio nas semis do Paulistão

Não existe no livro das leis do jogo elaborado pela International Football Association Board (IFAB), órgão responsável pelas regras do futebol, nenhuma norma que verse especificamente sobre o chute dado pelo jogador na bandeira de canto. A Ifab apenas diz que as comemorações de gols não devem "ser excessivas" e, na regra 12 (faltas e condutas incorretas), no item "comemoração de gols", ela determina quando o jogador deve ser advertido com cartão.

Cabe lembrar que, até pouco tempo atrás, os mastros eram neutros, isto é, não carregavam a flâmulas das equipes. Hoje, a maioria dos estádios têm o distintivos dos clubes nas bandeiras de escanteio, o que faz alguns entenderem ser desrespeito chutar o objeto. Não há uma regra que determine que o atleta tenha de levar cartão amarelo se chutar o mastro. A decisão fica a critério dos árbitros, que costumam advertir os atletas com amarelo.

As semifinais serão decididas pelos quatro grandes clubes do Estado, o que não acontecia desde 2019. Corinthians e Santos se enfrentam no próximo domingo, às 18h30, na Neo Química Arena, e Palmeiras e São Paulo duelam no dia seguinte, segunda-feira, às 21h35, no Allianz Parque. O time alviverde é o atual tricampeão paulista.