Ex-atleta olímpico é procurado pelo FBI por ordenar assassinatos e comandar esquema de tráfico

Da Olimpíada de Inverno à lista dos 10 fugitivos mais procurados do FBI. O canadense Ryan Wedding, que defendeu seu país nos Jogos de Salt Lake City, em 2002, no snowboarding, é acusado nos Estados Unidos de comandar uma esquema internacional de tráfico de drogas e de ordenar diversos assassinatos. A recompensa por informações que levem a sua captura é de US$ 10 milhões (R$ 58 milhões).

Segundo anúncio feito nesta quinta-feira, pelo FBI, Wedding é procurado por supostamente liderar uma rede que enviava centenas de quilos de cocaína da Colômbia, através do México e do sul da Califórnia, para o Canadá e outros locais nos Estados Unidos, e por orquestrar vários assassinatos e uma tentativa de homicídio para promover esses crimes.

"Wedding passou das pistas das Olimpíadas para distribuir cocaína em pó nas ruas de cidades dos EUA e em seu Canadá", disse Akil Davis, Diretor Assistente do Escritório de Campo do FBI em Los Angeles. "Os supostos assassinatos de seus concorrentes fazem de Wedding um homem muito perigoso, e sua adição à lista dos Dez Fugitivos Mais Procurados, juntamente com uma grande oferta de recompensa pelo Departamento de Estado, fará do público nosso parceiro para que possamos alcançá-lo antes que ele coloque mais alguém em perigo."