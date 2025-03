Endrick fora da seleção é 'surpreendente', diz jornal: 'Aproveita as poucas oportunidades'

A ausência de Endrick na convocação da seleção brasileira para as partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 foi uma surpresa para a imprensa europeia, em especial na Espanha, que acompanha de perto a carreira do atacante na Espanha. Na quinta-feira, o técnico da seleção, Dorival Júnior, optou por nomes como Matheus Cunha e João Pedro para a mesma posição do ex-Palmeiras.

O jornal As, da Espanha, classificou a decisão do treinador como "surpreendente", destacando que Endrick "aproveita os poucos minutos" que tem no Real Madrid desde que chegou, em agosto. O treinador Carlo Ancelotti tem utilizado o atacante, principalmente, na Copa do Rei. Ele soma quatro gols em quatro jogos e é o vice-artilheiro da competição, atrás apenas de Julián Álvarez.

Endrick já havia sido ausência na lista de Dorival em novembro. Desde que foi chamado pela primeira vez, no final de 2023, o atacante esteve em todas as demais convocações da seleção. Nas poucas oportunidades que teve pelo clube merengue, marcou seis gols em 534 minutos - uma média de um a cada 89 minutos disputados com a camisa do Real Madrid.