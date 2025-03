Doncic e LeBron comandam e Lakers conquistam 8ª vitória seguida na NBA

A aguardada parceria entre LeBron James e Luka Doncic já começa a dar resultados no Los Angeles Lakers. Cada vez mais entrosados, os dois astros do time comandaram as ações na vitória da equipe californiana sobre o New York Knicks por 113 a 109, na noite desta quinta-feira (6). Foi o oitavo triunfo consecutivo dos Lakers.

A sequência levou a franquia do meio da tabela para a vice-liderança da Conferência Oeste, com um retrospecto de 40 vitórias e 21 derrotas. Só está atrás do Oklahoma City Thunder, com 51/11. Já a equipe de Nova York é a terceira colocada do Leste, com 40/22. Ambos os times buscam confirmar nas próximas semanas a vaga direta nos playoffs.

Nesta quinta, Doncic fez valer sua contratação, azeitando sua parceria com LeBron. Foram 32 pontos do reforço, com um "double-double", por ter anotado 12 assistências. Já o veterano se aproximou de dois dígitos em três fundamentos diferentes: 31 pontos, 12 rebotes e oito assistências.