Djokovic compara João Fonseca com Alcaraz e vê brasileiro com potencial para virar 'superstar'

Não é a primeira vez que Djokovic faz elogios ao brasileiro. Publicamente, o sérvio se manifestou pela primeira vez sobre o jovem carioca ainda em abril do ano passado. Na ocasião, comparou o estilo de Fonseca com o seu. "Eu o vi jogar. Ele joga muito bem. Me lembra o meu jogo", comentou o ex-líder do ranking, à época.

O sérvio voltou a fazer comentários positivos sobre o jogo do brasileiro no fim do ano, depois que Fonseca se sagrou campeão do Nex Gen Finals, torneio que reúne os oito melhores do mundo até 20 anos de idade. O título colocou Fonseca definitivamente sob os holofotes do tênis mundial.

"Tenho acompanhado seu crescimento e amo como ele joga os pontos importantes. Corajoso, bate limpo na bola, cobre toda a quadra", disse Djokovic, comparando pela primeira vez Fonseca com Guga. "Acho que o Brasil não tem um jogador desse calibre desde Guga Kuerten. É um momento empolgante para o Brasil, mas também para todo o mundo do tênis, porque ter um jogador tão jovem sendo capaz de jogar tão bem em grandes palcos é impressionante."

Djokovic foi seguido por outras estrelas do tênis, que reconheceram o talento do brasileiro, como o próprio Alcaraz e ex-tenistas como Andy Roddick e John McEnroe, entre outros.

Nesta semana, Fonseca também recebeu elogios da polonesa Iga Swiatek, outra ex-número 1 do mundo, que também compete em Indian Wells. "Eu acho ele incrível. Depois que o Rafa se aposentou eu não assistia muitos jogos da ATP. Sempre acompanho o Carlos, mas tive dificuldade em encontrar outros jogadores que me impressionassem e fizessem gostar do jogo deles. Então eu assisti João e eu realmente gostei de como ele joga e se move e as decisões que ele toma na quadra", afirmou a tenista ao canal ESPN.