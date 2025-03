CBF divulga tabela desmembrada da 1ª rodada; Palmeiras e Botafogo abrem o Brasileirão

Com a confirmação dos jogos de Palmeiras e Corinthians para o dia 29, a CBF "obriga" a Federação Paulista de Futebol (FPF) a mexer na data da decisão do Paulistão caso ao menos um dos rivais avance. Então agendada para dia 27 à noite, a final do estadual com os arquirrivais teria de ser um dia antes pelo fato de não haver o tempo estipulado de 66 horas de descanso entre os jogos.

Classificação e jogos Brasileirão

A FPF colocou a decisão do Paulistão no dia 27 para os clubes poderem contar com seus jogadores convocados para rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo, com jogos no dia 25. Caso a final seja entre Santos e São Paulo, não haverá problemas, pois ambos estreiam no Brasileirão somente no domingo.

Reencontro com Carille

O retorno do Santos à Série A após o título da divisão de acesso ocorre no domingo, dia 30. E será distante do torcedor. O time de Neymar, comandado por Pedro Caixinha, visita o Vasco, treinado por Fábio Carille, comandante do alvinegro praiano na Série B. O reencontro acontece em São Januário, às 18h30.

O São Paulo joga no horário nobre do domingo. Às 16h, no Morumbis, recebe o reformulado Sport, outra novidade na divisão de elite ao conquistar a última vaga do acesso. Também novato na elite, o Ceará visita o Red Bull Bragantino na segunda-feira, às 20h.

Confira a primeira rodada

Sábado, 29 de março