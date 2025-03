Atlético-MG apresenta João Marcelo e Ivan Román como reforços para a temporada 2025

O Atlético-MG apresentou nesta sexta-feira mais dois nomes a fim de reforçar o elenco visando a temporada 2025. João Marcelo, de 19 anos, foi contratado junto ao Guarani e chega como mais um nome para o ataque. Ivan Román, 18, é considerado uma promessa do futebol chileno. O defensor chega para aumentar o leque de opções do técnico Cuca. Os dois atletas assinaram até 2019.

Jogador com vocação ofensiva, João Marcelo veio do Guarani e citou a grandeza do clube e a força do elenco atleticano como fatores que influenciaram na sua transferência para o futebol mineiro. "É um salto de qualidade. Do lado desses caras vou aprender muito, Tudo mudou rápido em dois meses. O elenco é sem palavras, time de primeiro mundo, estrutura muito boa. Esses caras vão me ajudar demais", afirmou o atacante que apresentou suas características para a torcida.

"Sou um jogador veloz, de presença na área e que faço gol. Pode esperar muita raça e trabalho no dia a dia. Conversei com o Cuca e fui bem acolhido pelo grupo", disse o atacante que vai brigar por posição com nomes de peso como Hulk, Deyverson, Júnior Santos, Cuello, Palacios e Rony.