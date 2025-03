Zubeldía deve manter São Paulo sem quarteto completo e com 3 zagueiros na semi

O São Paulo deixou seu torcedor entusiasmado na temporada quando apostou no quarteto ofensivo com Lucas Moura, Oscar, Luciano e Calleri. Mas o esquema não será repetido na casa do Palmeiras, segunda-feira, pelas semifinais do Campeonato Paulista. Ao menos é o que o técnico Luis Zubeldía ensaia nos treinos, com foco na marcação e na posse de bola.

O treinador são-paulino sabe que jogar exposto diante do rival no Allianz Parque é bastante perigoso e deve repetir o esquema com três defensores que já usou no empate sem gols da fase de classificação com o adversário e também no triunfo apertado sobre o Novorizontino, nas quartas de final, no Morumbis.

Nesta quinta-feira, reforçado dos titulares que superaram o time de Novo Horizonte por 1 a 0 na segunda-feira, Zubeldía focou em dar "corpo" à equipe que deve utilizar na segunda, fazendo um trabalho específico com seus 10 nomes de linha valorizando bastante a posse de bola e depois promovendo enfrentamentos em espaço curto.