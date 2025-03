United é melhor, mas cede empate para a Real Sociedad na abertura das oitavas da Liga Europa

Ainda abalado com a eliminação caseira na Copa da Inglaterra, domingo, diante do Fulham, nos pênaltis, o Manchester United voltou a campo nesta quinta-feira na abertura das oitavas de final da Liga Europa e voltou a decepcionar, a desperdiçar boas chances e ceder o empate por 1 a 1, em dia no qual foi melhor, na visita à Real Sociedad.

Os comandados do questionado português Rubén Amorim decidirão em casa, em Old Trafford, daqui uma semana. O técnico, além de tentar motivar seus jogadores, ainda tem de lidar com a enorme sombra de uma possível contratação de Xabi Alonso. O treinador do Bayer Leverkusen chegaria sob enorme expectativa e com carta branca para reformular o elenco. Metade do time atual está em lista de dispensa, segundo a imprensa inglesa.

A Liga Europa é a única chance de título em temporada bastante ruim do United. Já eliminado das Copas da Inglaterra e da Liga Inglesa, a equipe ocupa somente a 14ª colocação do Inglês, distante do rebaixamento, mas também sem pretensões de vaga nas competições europeias.