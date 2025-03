Procura-se 'camisa 9': lesões e má fase fazem Dorival 'abrir mão' de centroavante na seleção

Dorival Júnior surpreendeu nesta quinta-feira ao não convocar nenhum centroavante de ofício para os compromissos da seleção brasileira contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Para o setor ofensivo, o treinador chamou apenas jogadores que atuam pelos lados do campo: Estêvão (Palmeiras), João Pedro (Brighton), Raphinha (Barcelona), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Manchester City) e Vinícius Júnior (Real Madrid).

Pedro, do Flamengo, teoricamente seria o "dono" da camisa 9. O jogador do Flamengo, porém, ainda se recupera de grave lesão no joelho. Amargando o banco de reservas no Real Madrid, o ex-palmeirense Endrick deixou de ser considerado nas últimas convocações, que trouxe Igor Jesus, do Botafogo, como a referência na função. O início ruim de temporada do time carioca pode ter sido determinante para a ausência do atleta na lista desta quinta-feira.

A lista de pré-convocados com 52 nomes divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na última semana também carecia de jogadores de centroavantes. Além de Endrick e Igor Jesus, apenas Yuri Alberto, do Corinthians, aparecia entre os 16 listados para o ataque. Ao ser questionado sobre a ausência jogadores para a posição, Dorival afirmou que a seleção está bem servida de atletas com alta capacidade de definição, e citou João Pedro, do Brighton, como um nome que pode atuar na posição.