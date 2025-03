Possível queda do Corinthians na Libertadores pode gerar prejuízo de R$ 21 milhões em orçamento

Se partisse da fase preliminar da Libertadores e chegasse às oitavas de final no último ano, desconsiderando os bônus por vitória na competição também garantidos pela Conmebol, o Corinthians somaria US$ 5,35 milhões (cerca de R$ 30,75 milhões, na cotação atual). Considerando a classificação na segunda fase, diante do Universidad Central da Venezuela (UVC), a equipe garantiu somente US$ 500 mil (R$ 2,8 milhões).

Parte daí os R$ 21 milhões que o Corinthians pode deixar de receber neste ano e que estão previstos no orçamento. Além das oitavas de final da Libertadores, a gestão de Augusto Melo previu a classificação à semifinal do Paulistão e quartas de final da Copa do Brasil, além de terminar ao menos em oitavo no Campeonato Brasileiro. As metas traçadas foram cautelosas, para que não houvesse o risco de arrecadar menos do que o previsto.

No Estadual, o Corinthians atingiu a meta. Além de receber R$ 44 milhões da Federação Paulista de Futebol (FPF) pela participação no torneio, garantiu ao menos R$ 850 mil com a premiação por chegar à semifinal. Esse valor pode aumentar para R$ 5 milhões caso conquiste o Paulistão.

Vale destacar que, caso o Corinthians seja eliminado da Libertadores, ele ainda garante uma vaga na fase de grupos da Copa Sul-Americana. Assim como a Libertadores, os valores da premiação deste ano ainda não foram revelados. Com base em 2024, o Corinthians precisaria chegar à decisão do torneio para superar os valores previstos no orçamento com a Libertadores.

A derrota do Corinthians para o Barcelona entrou para o rol de piores resultados da equipe brasileira na história da Copa Libertadores. O time do Parque São Jorge precisa vencer por quatro gols de diferença na Neo Química Arena, na próxima semana, para avançar à fase de grupos, ou devolver o resultado contra os equatorianos para levar a decisão para as penalidades.