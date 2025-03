Ponte Preta renova contrato do atacante Éverton Brito

Já em 2025, o atacante defendeu a camisa do time do estádio Moisés Lucarelli em 12 jogos, onde anotou três gols. Revelado pelas categorias de base do Palmeiras, Éverton já passou por clubes como Noroeste, XV de Piracicaba, Juventude, Goiás, Ferroviária, Figueirense, Paraná, Vila Nova, entre outros.

Além dele, o time campineiro ainda encaminhou a renovação com o zagueiro Emerson. Já o goleiro Arthur e o zagueiro Sergio Raphael ainda estão sendo analisados pela diretoria da Ponte.

Eliminada do Campeonato Paulista e Copa do Brasil, a Ponte Preta volta suas atenções para a disputa da Série C. A equipe estreia diante do Figueirense, no estádio Orlando Scarpelli, em data ainda a ser definida pela CBF.