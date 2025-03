Palmeiras troca numerações de Felipe Anderson e Paulinho e Vitor Roque fica com a 9

A chegada de Vitor Roque, contratação mais cara da história do futebol brasileiro, fez o Palmeiras alterar numerações de dois jogadores do elenco. O novo reforço, que será apresentado nesta sexta-feira (07) vai vestir a camisa 9, número que pertencia a Felipe Anderson desde julho do ano passado, quando mais de 50 mil torcedores votaram, por meio de enquete, para definir a numeração do meio-campista.

Felipe Anderson vai assumir a camisa 7, usada por Dudu por quase uma década e escolhida por Paulinho quando chegou o atacante, que se recupera de cirurgia na perna direita e não estreou pelo Palmeiras. Ele vestiu a 7 em sua apresentação, mas mudará de número sem sequer ter entrado em campo. A informação foi primeiro noticiada pelo portal Nosso Palestra e confirmada pelo Estadão.

Paulinho não saiu perdendo, pois ficará com a histórica camisa 10 palmeirense, vestida por Ademir da Guia, maior ídolo do clube. A 10 pertencia a Rony e ficou vaga depois que o atacante foi vendido ao Atlético Mineiro. No time mineiro, Paulinho teve protagonismo usando justamente a 10. E Felipe Anderson também estará com uma camisa que conhece, uma vez que era 7 na Lazio, da Itália.