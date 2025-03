Leclerc se empolga com início de trabalho com Hamilton na Ferrari e ganha elogios do parceiro

Ainda é cedo, mas o começo de trabalho de Charles Leclerc e Lewis Hamilton na Ferrari causou enorme entusiasmo e já deixou os companheiros empolgados e confiantes por uma grande temporada na Fórmula 1. O monegasco se surpreendeu com as "semelhanças" entre ele e o heptacampeão inglês após a pré-temporada no Bahrein e ambos andam trocando elogios antes da largada de 2025, no GP da Austrália, dia 16 de março.

Mesmo há alguns anos defendendo a Ferrari e já com grandes resultados na carreira (terminou em terceiro na edição passada), Leclerc não esconde que pode aprender com o novo companheiro e disse que Hamilton "será uma fator positivo" para a escuderia italiana tentar acabar com o jejum de títulos - foi vice de Construtores em 2024, mas de pilotos não leva desde 2007, com o finlandês Kimi Raikkonen.

"É muito legal ver como era para ele ter tanto sucesso em outras equipes e a maneira como costumava trabalhar, então aprendemos muito com isso", falou Leclerc. "E foi muito emocionante ver o quão feliz e animado ele está com tudo isso para avançarmos na mesma direção."