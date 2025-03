Fifa estuda realizar Copa do Mundo com 64 seleções em 2030 para celebrar os 100 anos do torneio

A Copa do Mundo de 2030 pode se tornar a recordista de seleções participantes, desbancando 2026, que já terá número diferenciado de países com o aumento de 32 para 48 e será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. A Fifa recebeu "recomendação" para realizar a competição que completa 100 anos de história dos Mundiais com 64 representantes e parece ter gostado da ideia.

O New York Times revelou que Ignacio Alonso, delegado do Uruguai, foi quem fez a sugestão a Gianni Infantino por causa da data histórica, no fim de reunião online da entidade nesta quarta-feira. O presidente da entidade teria demonstrado entusiasmo com a proposta, à qual analisará com carinho.

Primeiro campeão mundial, em 1930, o Uruguai será um dos países do continente a receber uma partida inaugural justamente para a comemoração do centenário das Copas do Mundo. Argentina e Paraguai também terão um jogo. Depois, a competição será dividida entre Espanha, Marrocos e Portugal.