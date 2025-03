Federação inglesa vai pedir banimento de Lucas Paquetá do futebol, diz canal britânico

A Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês), a federação inglesa de futebol, deve pedir a suspensão vitalícia de Lucas Paquetá, informou o canal britânico Sky Sports nesta quinta-feira. O meia do West Ham é acusado de manipulação em quatro partidas do Campeonato Inglês e será julgado ao longo de três semanas ainda neste mês.

Paquetá nega todas as acusações e, em comunicado emitido no ano passado, afirmou que lutará "com todas as forças" para limpar o nome. Também em nota, reclamou do vazamento de informações sobre o processo e do que chamou de "artigos de imprensa enganosos e imprecisos, publicados na Inglaterra e no Brasil, alegando divulgar informações sobre o meu caso".

O brasileiro de 27 anos está na mira da FA por cartões amarelos "suspeitos" recebidos os partidas diante do Leicester em 2022, contra o Aston Villa, o Leeds United e o Bournemouth em 2023, todos no Campeonato Inglês. A investigação já dura um ano. A FA também fez duas denúncias ao jogador por "obstrução à investigação", já que ele se desfez do celular que era analisado pela entidade britânica.