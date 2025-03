Ex-servente de pedreiro ajuda o Brasil a tentar vaga decisiva no Mundial de beisebol

Aos cinco anos, o pequeno Osvaldo Carvalho Júnior, de Marília, passou pelo episódio que mudaria sua vida. Pequenos bilhetes e cartazes de divulgação do beisebol, entregues na escola em que o jovem estudava, definiriam o futuro do brasileiro. Hoje, aos 23 anos, colhe os impactos dessa decisão: ao lado da delegação brasileira, busca a vaga da seleção no Mundial de Beisebol, contra a Alemanha, nesta quinta-feira, a partir das 22h (de Brasília), com transmissão do Disney+ no streaming.

No país do futebol, Osvaldo se encantou por uma bola com um diâmetro três vezes menor. E mesmo sem incentivo, não desistiu de seguir os caminhos do beisebol. Até o último ano, se dividia entre o trabalho de servente de pedreiro, de segunda a sexta-feira, com a rotina dos treinamentos. Nunca ganhou um centavo sequer com o esporte.

"Jogo porque amo o beisebol, amo esse esporte", afirma, ao Estadão, enquanto se prepara para a decisão que pode dar uma vaga ao Clássico Mundial de Beisebol (WBC, na sigla inglês) pela primeira vez desde 2013. Na ocasião, a seleção brasileira perdeu as três partidas que disputou, contra Japão, Cuba e China.