Dorival confirma Neymar e convoca Wesley e Danilo para jogos das Eliminatórias

No total, o técnico chamou sete jogadores que atuam no futebol brasileiro. Além de Neymar, Wesley e Danilo, convocou Guilherme Arana, do Atlético-MG, Léo Ortiz e Gerson, ambos do Flamengo, e Estêvão, do Palmeiras.

O Brasil enfrenta a Colômbia em 20 de março, às 21h45, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 13ª rodada da Eliminatórias. Uma carga de 70 mil ingressos foi colocada à disposição e as entradas já estão sendo comercializadas. No dia 25, às 21h, a seleção faz o clássico com a Argentina no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, pela 14ª rodada.

Após os empates com Venezuela e Uruguai, ambos por 1 a 1, o Brasil se encontra na quinta colocação das Eliminatórias, com 18 pontos, a sete da líder Argentina. O chefe da delegação brasileira nos próximos compromissos será Mário Bittencourt, presidente do Fluminense.

A seleção brasileira irá ficar em Brasília de 17 a 24 de março. Dorival Júnior inicialmente vai comandar treinos no Bezerrão e, na véspera do jogo com a Colômbia, vai trabalhar no Mané Garrincha. O Brasil viaja para Buenos Aires um dia antes do confronto com a Argentina e não irá realizar treinos no país vizinho.

No início do ano, Dorival e sua comissão técnica realizaram uma série de observações pela Europa, onde o treinador, os assistentes técnicos, Lucas Silvestre e Pedro Sotero, e o coordenador técnico, Juan Santos, percorreram 15 cidades em quatro países. O objetivo foi acompanhar atletas in loco e visitá-los nos treinamentos.

Confira a lista de jogadores convocados por Dorival Júnior: