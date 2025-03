Brasil enfrentará Grécia, de Tsitsipas, no Grupo Mundial da Copa Davis

Ex-número três do mundo, Tsitsipas é o atual número nove do ranking. E vem exibindo reação no circuito após temporadas abaixo do esperado. Ele voltou a levantar um título no fim de semana passado ao se sagrar campeão do ATP 500 de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

O Brasil deve ser representado por João Fonseca, nova estrela do tênis nacional, e Thiago Wild nos jogos de simples. A convocação do capitão Jaime Oncins ainda não tem data para ser anunciada. E, nas próximas semanas, a Grécia deve definir em qual cidade e em qual piso os dois times vão se enfrentar.

O Brasil busca a vitória na série melhor de cinco jogos para voltar a disputar a fase classificatória da Davis, no início de 2026. O time nacional enfrentará a Grécia pelo Grupo Mundial I porque foi derrotado pela França no mês passado, justamente na fase classificatória deste ano - esta etapa dá vaga nas Finais da Davis.

Se o Brasil "caiu" da fase classificatória para o Grupo Mundial, a Grécia "subiu" dos playoffs, após superar o modesto time do Egito pelo apertado placar de 3 a 2, no mês passado. A equipe grega estava desfalcada de Tsitsipas nesse último confronto.

Confira todos os confrontos do Grupo Mundial I da Copa Davis:

Canadá* (1º cabeça de chave) x Israel