Bahia tenta encaminhar vaga na fase de grupos da Copa Libertadores

Pensando nesse confronto crucial, Ceni optou por poupar os titulares na semifinal do Campeonato Baiano, competição na qual o time foi derrotado por 2 a 1 para a Jacuipense. Agora, o foco total está na Libertadores, já que o time baiano tenta retornar à fase de grupos do torneio continental após 36 anos.

Além disso, o Bahia ainda tenta quebrar o tabu de nunca ter vencido uma partida fora do Brasil pela competição continental. Em oito jogos fora de seus domínios, o time de Salvador tem uma vitória, cinco empates e três derrotas, sendo a única vitória diante do Internacional-RS.

Do outro lado, o Boston River vive a melhor campanha de sua história na Libertadores. Em sua única participação anterior, em 2023, a equipe foi eliminada pelo Huracán ainda na 2ª fase da Pré-Libertadores. Este ano, os uruguaios superaram o Ñublense no confronto anterior, vencendo no agregado por 2 a 1.

No entanto, o time comandado pelo técnico brasileiro Jádson Viera enfrenta um início de temporada complicado no Campeonato Uruguaio, somando duas derrotas e dois empates. Apesar do momento irregular, a equipe teve oito dias de descanso antes de enfrentar o Bahia, já que não atuou no último fim de semana.

