Atlético-MG supera Corinthians e acerta com jovem atacante do Guarani

O Atlético-MG venceu a concorrência com o Corinthians e garantiu a contratação do atacante João Marcelo, destaque do Guarani no Campeonato Paulista deste ano. O jovem de 19 anos assinou contrato com o time mineiro até 2029, após uma negociação intensa entre os clubes interessados.

Os mineiros se anteciparam ao rival paulista e fecharam o acordo com o time de Campinas, que aceitou a proposta para não perder o jogador de graça.

João Marcelo havia chegado ao Guarani em julho do ano passado para reforçar o time sub-20, com um salário de R$ 1.500. Sua ascensão foi meteórica, chamando a atenção de grandes clubes após boas atuações na Copa São Paulo de Juniores e no Paulistão, no qual marcou quatro gols e deu duas assistências.