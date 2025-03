Vitor Roque faz 1º treino no Palmeiras e Felipe Anderson exalta torcida: 'Contamos com eles'

Sexto reforço do Palmeiras para a temporada, o atacante Vitor Roque realizou o seu primeiro treino nesta quarta-feira na Academia de Futebol. De olho na semifinal contra o São Paulo, o técnico Abel Ferreira trabalhou em duas frentes: organizou trabalhos específicos nos setores ofensivo e defensivo e também comandou um coletivo em campo reduzido.

A atividade serviu também para o comandante português exercitar algumas jogadas ensaiadas e ajustar o posicionamento de sua equipe visando o clássico da próxima segunda-feira, no Allianz Parque. Regularizado no BID da CBF e inscrito no Campeonato Paulista, Vitor Roque vinha atuando pelo Betis no Campeonato Espanhol e pode ser uma das novidades para o clássico que vale vaga na decisão do Estadual.

De olho na recuperação dos atletas machucados, o clube vai aproveitar a semana para analisar a situação do zagueiro Gustavo Gómez e do lateral esquerdo Piquerez. Em transição física após lesões na coxa esquerda e direita, os dois defensores trabalharam com o elenco por um período e depois cumpriram um treino à parte.