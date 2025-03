Vasco, Fluminense e Atlético-MG buscam vaga na 3ª fase da Copa do Brasil

O Vasco, por outro lado, está em situação mais complicada no Carioca após perder por 1 a 0 para o Flamengo no primeiro jogo, mas tenta se concentrar exclusivamente na Copa do Brasil. Às 21h30, faz o duelo estadual com o Nova Iguaçu no Engenhão, no Rio. O adversário ainda disputa a Taça Rio. Na primeira fase, o time cruzmaltino eliminou o União-MT, por 3 a 0, enquanto o adversário desbancou o Barcelona-RO, por 4 a 1.

Por fim, o Atlético-MG recebe o Manaus às 19h30 no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). O time eliminou o Tombense no último final de semana e fará a final do Mineiro diante do América. O Manaus também precisa pensar no Estadual, já que faz o jogo único da final do primeiro turno do Amazonense no domingo, contra o Amazonas. O Atlético-MG já deixou para trás o Tocantinópolis-TO, vencendo por 2 a 0, enquanto o Manaus tirou o Independência-AC nos pênaltis, por 4 a 2, após empate por 1 a 1.

Confira os jogos desta quarta-feira:

19h

Caxias x Fluminense

19h30