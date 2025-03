Título de brasileiro na Libertadores pode 'bagunçar' calendário e trazer dor de cabeça para CBF

A Fifa divulgou nesta quarta-feira as datas dos jogos da Copa Intercontinental (antes chamado de Mundial de Clubes, disputado no final do ano), confirmando que o calendário do futebol brasileiro pode ter problemas, caso uma equipe nacional vença a Copa Libertadores e se qualifique para a Intercontinental.

Em 2025, será disputado entre 14 de junho e 13 de julho um Mundial de Clubes em novo formato, com 32 clubes. Como quatro brasileiros estarão no torneio (Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo), a CBF criou uma pausa no Campeonato Brasileiro no meio do ano e estendeu a competição até o final de dezembro.

Essa mudança, porém, pode criar outros problemas no calendário. Os últimos seis campeões da Libertadores foram do Brasil e caso isso se repita em 2025, uma equipe nacional estreará na Copa Intercontinental em 10 de dezembro, no Dérbi das Américas, contra o campeão da Concacaf. As semifinais acontecem em 13 de dezembro e a final, em 17 de dezembro.