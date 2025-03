Slot admite que Liverpool não merecia nem empatar na casa do PSG: 'Eles foram muito melhores'

"Estamos, é claro, com uma vitória de 1 a 0 e se você viu o jogo é um resultado muito bom para nós. Mas também sentimos a qualidade do Paris Saint-Germain e eu sabia disso antes: 10 vezes seguidas eles marcaram gol após gol após gol, têm um ritmo incrível com os pontas. Então, cada estatística subjacente mostra que eles são o melhor time da Liga dos Campeões", avaliou Slot. "Definitivamente, vamos precisar dos nossos fãs em uma semana."

O técnico do Liverpool não quis saber de desculpas sobre um possível dia ruim e admitiu que sua equipe acabou "engolida" pelos franceses. "Não, não. Não estávamos abaixo da média. É puramente a qualidade do Paris Saint-Germain e a maneira como eles jogaram durante toda a temporada. Posso dizer mais uma vez, todas as estatísticas subjacentes mostram que eles foram o melhor time da Europa até agora, exceto pela tabela da Liga (dos Campeões), mas tiveram o Arsenal, jogaram contra o Bayern de Munique, jogaram contra o Atlético de Madrid e jogaram contra o Manchester City e ainda têm as melhores estatísticas", frisou.

Não contente, Slot continuou com os elogios ao PSG. "Eles mostraram hoje, e eu já sabia, mas os jogadores também viram, e nossos fãs e toda a Inglaterra, que Luis Enrique fez um time incrível aqui depois de três janelas (de transferências). Tanto ritmo, tanto trabalho, tanta qualidade no meio-campo, como eles lidam com a bola. Então, foi um desafio inacreditável para nós sair daqui com um resultado bom e sabemos que será difícil em uma semana."