Raphinha decide e Barcelona supera Benfica com um a menos nas oitavas da Liga dos Campeões

Com assinatura verde e amarela, o Barcelona obteve um gigante resultado pela ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, nesta quarta-feira. Em jogo no qual levou enorme sufoco do Benfica após perder o zagueiro Cubarsí, expulso com apenas 21 minutos, o time catalão calou a torcida portuguesa no Estádio da Luz, em Lisboa, ao vencer por 1 a 0, gol do brasileiro Raphinha.

O brasileiro aproveitou um enorme presente do zagueiro Antonio Silva para definir o resultado. Sai como um dos heróis, já que o goleiro Szczesny também brilhou, parando os ataques do Benfica com plásticas e complicadas defesas. O duelo de volta ocorre na próxima terça-feira, com os catalães jogando pelo empate. Ao Benfica, resta quebrar com a invencibilidade do adversário de 16 jogos na temporada, uma missão complicada.

Segunda melhor campanha da fase de classificação da Liga dos Campeões, atrás apenas do Liverpool (21 pontos a 19), o Barcelona queria encaminhar a vaga mesmo jogando na casa do Benfica e começou de maneira ofensiva em Lisboa.