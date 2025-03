Peso dos jogadores liga alerta e Sérgio Conceição impõe dieta para o elenco do Milan

Disposto a acabar com o mau momento do Milan na temporada, o técnico Sérgio Conceição resolveu adotar uma medida enérgica junto ao elenco. Preocupado com o peso de alguns jogadores, o treinador português resolveu impor uma dieta ao grupo. Na opinião do comandante, vários jogadores estão acima da faixa dos 90 quilos.

O jornal italiano "La Repubblica" informa na edição desta terça-feira, que o goleiro Mike Maignan é um dos atletas que deve entrar nesse regime rigoroso. Por estar acima do peso, ele não tem sido suficientemente ágil sob a meta.

A partir de agora, de acordo com a publicação, os atletas vão ser pesados diariamente e não está descartada a possibilidade de eventuais multas serem aplicadas a quem se apresentar acima dos números estabelecidos pela comissão técnica.