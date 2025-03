O que Federer, Nadal e Djokovic haviam feito no tênis na idade de João Fonseca?

Federer e Djokovic entraram na lista dos 100 melhores do mundo um pouco antes, em suas épocas. O suíço tinha 18 anos e um mês ao aparecer no 95º lugar, em 20/09/1999. O sérvio, por sua vez, tinha 18 anos e dois meses ao despontar na 94ª posição do ranking, em 04/07/2005. Nadal, mais uma vez, destoa do grupo. Aos 16 anos e 10 meses, ele já aparecia na 96ª colocação no ranking atualizado em 21/04/2003.

Apesar de emparelhar com o Big 3 na entrada no Top 100, Fonseca não tinha, até o fim da temporada passada, a meta de subir rapidamente no ranking. Em entrevista ao Estadão em dezembro, o jovem contou que o objetivo de sua equipe era crescer aos poucos, sem acelerar o processo. Isso explica porque ele dispensou convites de torneios grandes em 2024, que poderiam render muitos pontos no ranking, e optou por eventos menores, onde Fonseca pôde aprimorar a técnica em diferentes superfícies.

VITÓRIAS SOBRE TOP 10

Fonseca também é comparável ao Big 3 num outro quesito importante nas estatísticas do tênis: vitórias sobre atletas que estão no Top 10 do ranking. O tenista carioca entrou definitivamente no noticiário do esporte em nível mundial em janeiro ao eliminar o russo Andrey Rublev, então número nove do mundo, logo em sua estreia no Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam que disputava na chave principal.

Com o resultado, ele virou o mais jovem a derrotar um Top 10 no torneio australiano desde o lançamento do ranking oficial do circuito, em 1973. Fonseca tinha exatamente 18 anos e quatro meses ao atingir tal feito. Supera, assim, ninguém menos que Djokovic, o recordista de títulos de Grand Slam no masculino, com 24 troféus.

O sérvio derrubou um Top 10 pela primeira vez em sua carreira aos 18 anos e cinco meses, no fim de outubro de 2005. Na ocasião, venceu o argentino Mariano Puerta, então 9º do mundo, no Masters de Paris