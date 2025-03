Neymar, Gabigol e Paulinho: como foi o carnaval das estrelas do futebol brasileiro

Alguns dos mais importantes jogadores do futebol brasileiro aproveitaram a folga de carnaval para cair na folia. Foi o caso, por exemplo, de Neymar. O astro do Santos levou o zagueiro João Basso, o volante Tomás Rincón e o atacante Soteldo com ele de helicóptero para assistir ao desfile das escolas de samba no sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio.

Neymar e os companheiros de Santos passaram a madrugada de segunda-feira na avenida e fizeram registros em suas redes sociais. O camisa 10 esteve acompanhado de sua mulher, Bruna Biancardi, além de outros amigos, como Bruninho, jogador da seleção brasileira de vôlei, e o surfista Pedro Scooby.

Depois de levar o Santos às semifinais do Paulistão ao balançar a rede em cobrança de falta, e ter participação no segundo gol, assinalado por João Schmidt, Neymar publicou: "ei carnaval, o pai voltou". Ele tem alternado entre Santos e sua mansão em Mangaratiba, no Rio, onde passou os dias de folga dados pelo técnico Pedro Caixinha. O astro santista se reapresenta nesta quarta-feira, assim como os demais jogadores do elenco.