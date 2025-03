Jogador do Bragantino internado em estado gravíssimo após acidente será transferido de hospital

Pedro Severino, jogador do Red Bull Bragantino internado em estado gravíssimo após acidente na Anhanguera, será transferido para outro hospital assim que o seu quadro for estável. A informação foi divulgada pelo clube por meio de nota oficial nesta quarta-feira. O jogador de 19 anos se encontra a Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, no interior de São Paulo.

Pedro Severino é acompanhado pelo Doutor Ricardo Ansai, referência do clube em neurocirurgia. Os médicos do Bragantino também estão monitorando a situação. O jogador sofreu um traumatismo craniano e precisou passar por cirurgia de emergência. Nesta terça-feira, o hospital em que o jogador se encontra abriu um procedimento para verificar a morte encefálica do atleta.

"Para que seja confirmada a morte encefálica, além do exame clínico, que deve ser realizado por dois médicos diferentes, com um intervalo mínimo de uma hora entre o primeiro e o segundo, o paciente deve ser submetido a um teste de apneia e a exames complementares", diz comunicado do hospital. Segundo a equipe médica que acompanha o jogador, esse procedimento pode ter duração de até 24 horas após a abertura do protocolo, que ocorreu às 16h30.