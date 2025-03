Hansi Flick elogia Barcelona após vitória na superação em Lisboa: 'Orgulhoso da equipe'

Os mata-matas da Liga dos Campeões costumam ser sempre equilibrados e com disputas bastante acirradas. Jogar com um a menos desde os 21 minutos do primeiro tempo, como aconteceu com o Barcelona nesta quarta-feira, costuma custar caro. Mas o time espanhol soube se portar bem defensivamente em Lisboa, diante do Benfica, e ainda foi capaz de buscar a vitória por 1 a 0, gol de Raphinha. Sem esconder sua satisfação com a postura da equipe, Hansi Flick mostrou-se "orgulhoso" após a partida.

Questionado sobre a postura do Barcelona após perder o jovem zagueiro Cubarsí, expulso ainda na primeira etapa, o comandante catalão não poupou elogios a seus "guerreiros", entre eles o goleiro Szczesny, aturo de boas defesas.

"Estou muito orgulhoso da equipe. Não foi fácil jogar com 10 homens e fizemos isso muito bem. Defendemos de maneira fantástica e só posso dizer que tudo foi bem feito. Todos deram tudo, reagimos bem e ficamos compactos", elogiou Flick, que exaltou Szczesny.