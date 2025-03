Fórmula 1 nomeia os 20 melhores pilotos da história, e Senna é único brasileiro

"De sua reação passional ao vencer pela primeira vez na frente do público do seu país, à famosa rivalidade com Alain Prost e seu heroísmo fora das pistas para ajudar a salvar a vida do piloto Erik Comas, o tempo de Ayrton Senna no esporte deixou incontáveis memórias, que o tornaram um dos maiores de todos os tempos", disse a Fórmula 1

A lista exibe nomes que estão na ativa como o heptacampeão Lewis Hamilton, que nesta temporada vai pilotar pela primeira vez uma Ferrari, bem como o holandês Max Verstappen, vencedor das quatro últimas edições da Fórmula 1.

Nomes históricos como o argentino Juan Manuel Fangio, que brilhou nas pistas durante a década de 1950, do austríaco Niki Lauda, tricampeão do mundo entre os anos 1970 e 1980, e ainda Alberto Ascari, outro pioneiro da categoria, também são homenageados. A ausência que chama atenção nesta lista exibida pelo site da F-1 fica por conta do brasileiro Nelson Piquet, três vezes campeão do mundo.

Lembrado na categoria dos pilotos, Senna também foi homenageado quando os carros que marcaram época foram citados. A McLaren MP4/4, que estabeleceu um novo padrão nos anos de 1980, e que tinha Senna e Prost como pilotos, é destacada ao ser citada na relação.

Veja a lista