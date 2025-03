Fifa aprova criação do Mundial de Clubes Feminino a partir de 2028 e da Copa das Campeãs

O futebol feminino cresce ano a ano e a Fifa cumpre a promessa de valorizar cada vez mais a categoria. Nesta quarta-feira, em reunião virtual do conselho da entidade com dirigentes de todo o Mundo, ficou decidida a criação do Mundial de Clubes Feminino a partir de 2028, além da realização anual da Copa das Campeãs, com previsão já para 2026.

As competições fazem parte da estratégia da Fifa na busca por um crescimento ainda maior do futebol feminino. O Mundial de Clubes Feminino contará com 16 seleções, sendo cinco vagas diretas da Europa, duas da América do Sul, duas da África, duas da Ásia e duas da Concacaf. As outras três classificadas sairiam em partidas realizadas entre os classificados de cada confederação em uma fase preliminar.

"É um dia histórico para o futebol feminino, com a reunião do Conselho da Fifa e a criação da Copa das Campeãs e do Mundial de Clubes Feminino. A Fifa busca cada vez mais o fortalecimento do futebol feminino em todo o mundo, e a CBF comunga com isso", exaltou o presidente da entidade brasileira, Ednaldo Rodrigues, que integra o órgão executivo da entidade.